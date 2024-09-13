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Türkiye
AA 13.09.2024 11:25

İstanbul'da aranan 450 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen "huzur" uygulamasında, farklı suçlardan aranan 450 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da aranan 450 şüpheli yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde 20.00-22.00 saatleri arasında 221 noktada, bin 590 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı. 22.00-23.59 saatleri arasında ise bin 121 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 274 bin 52 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 450 şüpheli ile 214 yoklama kaçağı yakalandı.

479 kişinin gözaltına alındığı denetimlerde, 4 yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldı.

471 umuma açık yer denetlenirken, 27 kişiye idari işlem yapıldı ve 102 bin 438 lira ceza kesildi.

46 bin 943 araç ile 3 bin 763 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, 2 bin 244 araç ve motosiklet ile 127 sürücü hakkında işlem gerçekleştirildi. 9 araç trafikten men edilirken, toplamda 2 milyon 529 bin 768 lira trafik cezası kesildi.

Uygulamada 51 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 14 kurusıkı tabanca ile 132 fişek bulundu. Çeşitli türde uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.

Denetimlere polis helikopteri ile 2 Deniz Limanı Şube Müdürlüğü botu da destek verdi.

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