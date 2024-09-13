Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 09:48'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 9,48 km kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Refahiye ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ifade etti.

Aydoğdu, "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.