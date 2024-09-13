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Türkiye
TRT Haber 13.09.2024 07:50

Silah kaçakçılarına 81 ilde operasyon: 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ilde düzenlenen "Mercek-25" operasyonlarında 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Silah kaçakçılarına 81 ilde operasyon: 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-25" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, "Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

 

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Ali Yerlikaya Silah Kaçakçılığı
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