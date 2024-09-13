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Türkiye
AA 13.09.2024 06:13

Fatih'te çöken metruk binanın bitişiğindeki apartman tahliye edildi

Fatih’te çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığı metruk binada ekiplerin çalışması sonlandırıldı. Çöken metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Fatih'te çöken metruk binanın bitişiğindeki apartman tahliye edildi
[Fotograf: AA]

Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde dün saat 23.10'da 3 katlı metruk bina çöktü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri binanın çökmesi sırasında yoldan geçerken hafif yaralanan kişiye ambulansta müdahale etti.

Polis, çalışmalar sırasında sokağı trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı.

Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü
Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü

Ekiplerin, K9 köpeği ve cihazlarla göçükte yaptığı arama çalışmaları sonucu herhangi bir yaralı ve can kaybına rastlanmadı.

Enkazın çevresi demir bariyerlerle kapatılırken, zabıta ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, çöken metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Daha önce binadan sesler geliyordu"

Berber dükkanı işleten Adnan Işık, yıkılan binanın eski olduğunu belirterek, "Daha önce binadan sesler geliyordu. Binanın sahibine de söyledik. Çok eski bir bina. Olay günü de binada çatırtılar oldu. Ben sesleri duyduktan sonra çıktım yolun karşısına geçtikten sonra yıkıldı.” dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bu arada, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da yıkılan binanın çevresinde incelemelerde bulundu.

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