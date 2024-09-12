Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.09.2024 23:22

Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü

İstanbul Fatih'te 3 katlı binada çökme meydana geldi. Yoldan geçen 1 kişi yaralanırken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü

Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde bulunan metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü

Ekipler, enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Valiliği açıklama yaptı

Bina da yaşanan çökmenin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "12.09.2024 Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi’nde üç katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda, yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
İstanbul İtfaiye İstanbul Valiliği
Sıradaki Haber
Mersin'de 4 ili etkileyen deprem tatbikatı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:34
Trump, rakibi Harris ile yeni bir tartışma programına çıkmayacağını duyurdu
23:25
Londra'da toplu taşıma sistemine siber saldırı: 5 bin kişinin banka detayları çalındı
23:38
Meksika'da şiddet olayları nedeniyle 4 bölgede eğitime ara verildi
22:54
New York'ta bir lisede silahlı saldırgan ihbarı yapıldı, ihbar asılsız çıktı
22:53
BM: İsrail'in vurduğu UNRWA okulunda Hamas üyelerinin bulunduğuna dair kanıt yok
22:49
İsrail'de muhalif lider Gantz, Netanyahu'nun istifa etmesini ve erken seçim talep etti
İsrail 48 saat sonra Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi
İsrail 48 saat sonra Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi
FOTO FOKUS
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ