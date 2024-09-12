Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 kilometrelik kuyruk oluştu

Otoyolun İzmit geçişi Korutepe Tüneli'nde, 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle 2 şeritli olan tünel trafiğe kapandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu tırlar emniyet şeridine alınırken yolun tek şeridi kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin tırları yoldan kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.