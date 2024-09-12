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Türkiye
AA 12.09.2024 18:28

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çapan'ın naaşı, Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Zafer Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenaze, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na götürüldü.

Buradaki törende, şehidin annesi Döndü, eşi Makbule Çapan, kız kardeşleri ve çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çapan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İl Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

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Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Vali Aydın Baruş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaş, AK Parti Isparta milletvekillileri Osman Zabun, Mehmet Uğur Gökgöz, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile aile yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Isparta Şehit
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