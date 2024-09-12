Az Bulutlu 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.09.2024 17:48

Kırklareli'nde 23,5 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 23,5 ton sahte temizlik malzemesi ile 131 sülük ele geçirildi.

Kırklareli'nde 23,5 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 farklı adresteki depolarda sahte temizlik malzemesi üretildiğini tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli suç üstü yakalandı. Operasyon kapsamında 1 kişi de daha sonra yakalandı.

Belirlenen adreslerdeki aramada ise 23,5 ton sahte temizlik malzemesi ile 131 sülük ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilere toplam 2 milyon 709 bin 987 lira idari para cezası verildi.

ETİKETLER
Kırklareli Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:59
Erdoğan: Zulmün karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz
17:52
Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi AFAD ekipleri kurtardı
17:45
Rusya: Kursk bölgesinde 10 yerleşim birimini geri aldık
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
17:30
Bakan Yumaklı, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak
16:59
DMM, 85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı iddiasını yalanladı
Karabük'te Kadıköy Göleti'ndeki vanalar yenilendi
Karabük'te Kadıköy Göleti'ndeki vanalar yenilendi
FOTO FOKUS
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ