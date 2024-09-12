Kırklareli'nde 23,5 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 farklı adresteki depolarda sahte temizlik malzemesi üretildiğini tespit etti.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli suç üstü yakalandı. Operasyon kapsamında 1 kişi de daha sonra yakalandı.
Belirlenen adreslerdeki aramada ise 23,5 ton sahte temizlik malzemesi ile 131 sülük ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilere toplam 2 milyon 709 bin 987 lira idari para cezası verildi.