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Türkiye
AA 13.09.2024 07:47

Kocaeli'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan eğlence mekanında işletme müdürü olan Kamuran Ç. ile Uğur S., Okan M., Bülent Y'nin de aralarında bulunduğu kimliği tespit edilemeyen 7-8 kişilik grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kamuran Ç., Uğur S., Sinan Ç., Cem Ü., ile Bülent Y., tabanca ve bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kocaeli ve İstanbul'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken ağır yaralı olan Kamuran Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamuran Ç'nin cesedi Gebze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis olayın ardından hızla uzaklaşan 2 kişiyi İstanbul Pendik bölgesinde yakalayarak gözaltına aldı.

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