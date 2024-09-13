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Türkiye
TRT Haber 13.09.2024 09:25

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun batı ve güneyinde yağış bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına düşecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yarın, ülke genelinin az bulutlu, Kıyı Ege, Marmara'nın güneybatısı ile Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusunun yağışlı geçmesi bekleniyor. Aynı gün rüzgarın Marmara'nın batısı ile kuzey Ege'de güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pazar günü, ülke geneli parçalı iç kesimler çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ege'nin kıyı ve iç kesimleri, Burdur, Isparta, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

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