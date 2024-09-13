Firari FETÖ'cü Halil Özkök İstanbul'da yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil Özkök'ü yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapıldı. Özkök'ün Bahçelievler’de saklandığı tespit edildi. FETÖ üyesi Halil Özkök, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Özkök'ün saklandığı yerde çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve Belçika'ya ait sahte kimlik ele geçirildi.

Kaçış talimatları 'SIGNAL' uygulamasından aldı

Özkök'ün telefonundaki 'SIGNAL' uygulamasında kaçış esnasında yapması gereken talimatlar bulundu.

Talimatlarda, yurt dışına kaçmadan önce yapılması gerekenler ve olası takip ihtimaline karşı nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

FETÖ'cü Halil Özkök'ün, yurt dışına kaçmadan önce gerekli belgeleri yanına alması, mağduriyet senaryosu oluşturması ve koyu renkli kıyafet tercih etmesi gerektiği vurgulandı.

Olası takip ihtimaline karşı da ikametin çevresini kontrol etmesi, park halindeki araçları ve plakalarını ezberlenmesi, farklı araç ve kişilere karşı duyarlı olması istendi.

Halil Özkök, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil Özkök, cezaevine gönderildi.