İstanbul'da aranan 382 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün 20.00-22.00 saatleri arasında kent genelinde 219 noktada 1780 personel, 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ve polis helikopteri ile sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada ise 1726 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 163 bin 22 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 382 şüpheli ile yoklama kaçağı 127 kişi yakalandı.

Aramalarda 49 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 220 fişek, 11 kilo 294 gram uyuşturucu, 190 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 58 bin 160 lira ele geçirildi.

Uygulamalarda 528 halka açık yer denetlendi, 2 iş yerine idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda 19 bin 820 araç ve 1738 motosiklet denetlenirken, 1034 araç ve motosiklet ile 77 sürücüye işlem yapıldı, 43 araç trafikten men edildi.

Uygulamalarda toplam 642 bin 286 lira trafik cezası kesildi.