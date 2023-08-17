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Türkiye
AA 17.08.2023 13:03

Van'da şehit asker için tören düzenlendi

Van'da görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör'ün naaşı, memleketi Adana'ya uğurlandı.

Van'da şehit asker için tören düzenlendi
[Fotograf: AA]

Valilik sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, şehit Güngör için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Daha sonra şehidin naaşı, askeri uçağa konularak memleketi Adana'ya uğurlandı.

Van'da şehit asker için tören düzenlendi

Törene, şehidin ailesi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.

Göngör, eğitim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştu.

Van'da şehit asker için tören düzenlendi

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Şehit Van
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