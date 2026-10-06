Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.10.2026 19:08

İletişim İhtisas Kütüphanesi’ne kurumsal sorumluluk özel ödülü

İletişim Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İletişim İhtisas Kütüphanesi, Marka Konseyi tarafından düzenlenen TAMGA Marka Ödülleri Yarışması "Kurumsal Sorumluluk" kategorisinde özel ödüle layık görüldü.

İletişim İhtisas Kütüphanesi’ne kurumsal sorumluluk özel ödülü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marka Konseyi tarafından "Bilginin Güvenilir Adresi, Geleceğin İletişim Markası" vizyonuyla TAMGA Marka Ödülleri Yarışması düzenlendi.

Yarışmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde 1 Temmuz 2024'te hizmete açılan İletişim İhtisas Kütüphanesi, "Kurumsal Sorumluluk" kategorisinde özel ödüle layık görüldü.

Ödülü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehtap Kaya İstanbul'da gerçekleştirilen törende aldı.

İletişim İhtisas Kütüphanesi’ne kurumsal sorumluluk özel ödülü

İletişim alanındaki referans bilgi merkezlerinden biri

İletişim alanında uzmanlaşmış bilgi merkezi olarak kısa sürede güçlü bir kurumsal kimlik oluşturan İletişim İhtisas Kütüphanesi, bilginin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması anlayışıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Kütüphane, yalnızca bilgiye erişim sağlayan bir kütüphane değil, iletişim alanında güvenilir bilginin üretildiği, korunduğu ve paylaşıldığı kurumsal bir marka değeri olarak dikkati çekiyor.

Akademi, kamu ve medya dünyasını aynı bilgi platformunda buluşturarak iletişim ekosistemine katkı sunan kütüphane, sadece koleksiyon gücüyle değil aynı zamanda kütüphanede yer alan Servet-i Fünun, Malumat, Tercüman-ı Ahval, Şehbal ve diğer nadir süreli yayınlar ile Türkiye'nin iletişim ve basın tarihini geleceğe taşıyan önemli kültürel miras unsurları ile ülkenin iletişim alanındaki referans bilgi merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.

TAMGA Marka Ödülleri Yarışması, markaların küresel standartlara ulaşması için gelişim ve dönüşümlerine katkıda bulunmak üzere yenilik, stratejik yaklaşım, toplumsal etki, özgün uygulama ve süreçlerle, değerli ve güçlü markalar oluşturulmasında iyi örnek olanları ödüllendirmek ve başarı hikayelerini paylaşmak amacıyla düzenleniyor.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Kütüphane
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:35
Fransa'da eylemler nedeniyle liselerde eğitime bu hafta ara verildi
19:58
Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
19:58
İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine topçu saldırılarını sürdürdü
19:49
TRT muhabiri Recep Levent Öztürk'e veda
18:50
Fransa'da Filistin'e destek gösterisine engelleme
18:30
İletişim Başkanı Duran, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı
Tokat'ta mahalle yolunda çökme meydana geldi
Tokat'ta mahalle yolunda çökme meydana geldi
FOTO FOKUS
Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ