Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.10.2026 18:23

Türkiye-Avusturya Ortak İşbirliği Mekanizması 4. Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Çiftçi, Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile bir araya geldi. Bakan Çiftçi, toplantıda yaptığı açıklamada, "Türkiye, PKK/KCK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyle bölgesel güvenlik ve istikrara büyük bir katkı sunmaktadır" dedi.

Türkiye-Avusturya Ortak İşbirliği Mekanizması 4. Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nda, Bakan Mustafa Çiftçi ve Karner başkanlığındaki heyetler arasında Ortak İşbirliği Mekanizması 4. Toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Türkiye ile Avusturya arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, terör ve organize suç örgütleriyle mücadele ile gelecek dönemde atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Çiftçi, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin son yıllarda gerçekleştirilen üst düzey temasların da etkisiyle olumlu yönde ilerlediğini kaydetti.

İki ülkenin içişleri bakanlıkları arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Çiftçi, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde güvenlik ve göç yönetimi başta olmak üzere geniş bir alanda işbirliğinin geliştirilmesinin her iki ülke açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Çiftçi, bakanlıklar arasındaki işbirliğinin kurumsal zeminini oluşturan Ortak İşbirliği Mekanizması'nın faydalı olduğunu ifade etti.

Terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, "Türkiye, PKK/KCK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyle bölgesel güvenlik ve istikrara büyük bir katkı sunmaktadır." ifadesini kullandı.

"Farklı ülkelere yayılmış durumda"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerinin sınır aşan yapısına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suç örgütleri, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, siber suçlar, suç gelirlerinin aklanması ve silah kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerini sınır aşan bir yapıda, küresel ölçekte yürütmektedirler. Bu yapıların finansal kaynakları, lojistik ağları ve yönetici kadroları farklı ülkelere yayılmış durumdadır."

Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütlerinin" sosyal medya ve dijital iletişim imkanlarını etkin kullanarak faaliyet alanlarını genişletmeye ve "eleman" devşirmeye gayret ettiğini dile getiren Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak "yeni nesil suç örgütleriyle" amansız mücadele yürüttüklerini vurguladı.

Bakan Çiftçi, "Ülkemize bu ziyaretiniz vesilesiyle iki ülkeyi ilgilendiren birçok konuyu birlikte değerlendirme imkanı bulduk. Başta bakanlıklarımız olmak üzere ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ve dostluğun artarak sürdürülmesini temenni ediyor, sizin nezdinizde Avusturya halkına en kalbi selam ve hürmetlerimi iletiyorum." diye konuştu.

ETİKETLER
Avusturya İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:35
Fransa'da eylemler nedeniyle liselerde eğitime bu hafta ara verildi
19:58
Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
19:35
İletişim İhtisas Kütüphanesi’ne kurumsal sorumluluk özel ödülü
19:58
İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine topçu saldırılarını sürdürdü
19:49
TRT muhabiri Recep Levent Öztürk'e veda
18:50
Fransa'da Filistin'e destek gösterisine engelleme
Tokat'ta mahalle yolunda çökme meydana geldi
Tokat'ta mahalle yolunda çökme meydana geldi
FOTO FOKUS
Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ