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TRT Haber 06.10.2026 17:16

Yılmaz, TBMM'de fon soruşturmasını anlatacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirme yapacak.

Yılmaz, TBMM'de fon soruşturmasını anlatacak

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