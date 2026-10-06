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Gündem
AA 06.10.2026 18:28

İletişim Başkanı Duran, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanı Duran, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ülkemizin göz bebeği İstanbul tarihi, kültürü ve taşıdığı eşsiz mirasla milletimizin en kıymetli değerlerinden biridir. Bu aziz şehrin işgalden kurtuluşu, bağımsızlık mücadelemizin en anlamlı dönüm noktalarından biri olmuştur. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum."

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İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
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