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Dünya
AA 06.10.2026 19:07

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine topçu saldırılarını sürdürdü

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi.

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine topçu saldırılarını sürdürdü
[Fotoğraf: Arşiv]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları güneydeki Mansuri, Kunin, Aynata, Hadasa ve Beraşit beldelerinin çevresini gün içinde hedef aldı.

Mercayun Ovası'nın kuzeyine de bir top mermisi düştüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu Mercayun ilçesine bağlı Kantara beldesinin çevresinde bir patlatma gerçekleştirdi.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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