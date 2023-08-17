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Türkiye
AA 17.08.2023 13:11

Devrilen kamyonetin kasasından yola savruldular

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeyken refüje çarpıp devrilen kamyonetin kasasındaki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kamyonet, Kamil Tunca Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıktı ve refüje çarparak devrildi.

Bir süre sürüklenen kamyonetin kasasındaki biri çocuk 3 kişi, kasanın içinde savruldu. Yan yatan kasadan çıkan 3 kişi ile kendi imkanlarıyla araçtan inen sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerde, kaza sonrası sürücünün kamyoneti düzeltmek için çaba göstermesi ve çevredekilerin yardıma koşması da yer aldı.

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