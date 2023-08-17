Devrilen kamyonetin kasasından yola savruldular

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kamyonet, Kamil Tunca Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıktı ve refüje çarparak devrildi.

Bir süre sürüklenen kamyonetin kasasındaki biri çocuk 3 kişi, kasanın içinde savruldu. Yan yatan kasadan çıkan 3 kişi ile kendi imkanlarıyla araçtan inen sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerde, kaza sonrası sürücünün kamyoneti düzeltmek için çaba göstermesi ve çevredekilerin yardıma koşması da yer aldı.