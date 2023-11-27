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Türkiye
AA 27.11.2023 12:12

İstanbul'da 97 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan 97 hükümlü yakalandı.

İstanbul'da 97 firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, asayiş suçları başta olmak üzere haklarında 1 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulundukları gerekçesiyle aranan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla görevlendirilen 258 ekip ve 575 personelle önceden belirlenen 336 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bu kapsamda aranan 97 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, gerekli işlemlerin yapılması ilgili polis merkezlerine teslim edildi.

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