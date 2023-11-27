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Türkiye
AA 27.11.2023 10:53

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarının tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattının saatsiz olarak devam ettiği belirtildi.

Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 11.00, Bozcaada'dan ise saat 14.00 seferlerinin iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 20.00'de yapılması planlanan seferin olumsuz hava şartlarından dolayı saat 21.00'de yapılacağı, Gökçeada'dan saat 22.00 seferinin iptal edildiği kaydedildi.

Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 05.00'te yapılması planlanan seferin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

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