Çok Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 27.11.2023 10:47

Balkanlar’da yollar kardan kapandı: Hamzabeyli'de 20 kilometre tır kuyruğu oluştu

Bulgaristan ve Romanya'da yoğun kar yağışının yolları kapatması nedeniyle Avrupa ülkelerine ihraç ürünleri taşıyan Türk tırları, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu.

Balkanlar’da yollar kardan kapandı: Hamzabeyli'de 20 kilometre tır kuyruğu oluştu
[Fotograf: İHA]

Balkanlarda etkili olan yoğun kar yağışı, Bulgaristan ve Romanya'da yolların kapanmasına neden oldu.

Dün sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin Bulgaristan'a sınır kesimleri de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç yükleri taşıyan tırlar da karın yolları kapatmasından olumsuz etkilendi.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 20 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Bulgaristan ve Romanya'da yoğun kar yağışı sonrasında kapanan yollar nedeniyle Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 20 kilometrelik tır kuyruğu oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yolların açılmaya başlanmasıyla birlikte tır kuyruğu saatler ilerledikçe azalmaya başladı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gündüz 2, gece de 0 dereceye düşen hava sıcaklığında saatlerce kuyrukta bekleyen tır sürücüleri, zor anlar yaşadıklarını anlattı. Sürücüler, özellikle geceleri kaçak göçmenlerin dorselerin brandalarını yırtıp araçlarına bindiklerini belirterek, bunun için nöbet tuttuklarını söyledi.

"15 saattir kuyrukta bekliyoruz"

Hamzabeyli yolunda 15 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Fevzi Öz, "Bulgaristan'da kar yağışı etkiliymiş diye duyduk, bazı yollar kapalıymış. Biz de burada soğukta bekliyoruz. Sonuçta Bulgaristan bizden ayrı bir ülke, açarsa kapıyı gideceğiz, açmazsa böyle bekleyeceğiz. Kısıtlı yaşamımız burada kar yağdığı zaman. Arabadan inemiyoruz aşağıya soğuktan dolayı. Göçmenler var bunun yanında, illegal yollardan araca girmeye çalışıyorlar. Bu şartlarda çok zorlanıyoruz, kolay bir iş değil" dedi.

Tır şoförü Abbas Muhammedzade, saatlerdir kuyrukta beklediğini belirterek, "Halen sıradayım. 35 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Sanıyorum kar dolayısıyla bu kadar kuyruk oluştu. Bunun yanında yolda tesis de yok pek, o nedenle araçta yatıp kalkıyoruz` dedi. Gökhan Aydın da, `Dün geceden beri kuyruktayız. 17 kilometreye dayandı kuyruk. Bayağı zorluk çekiyoruz. Bulgaristan'da yolların kapalı olduğunu, yarın 12'den sonra açılacağını söylüyorlar. Bu sıra sıkıntısını her zaman yaşıyoruz. Hava da çok soğuk, kar yağışı da var. Küçük bir aracın içerisinde bu şartlarda mücadele ediyoruz" diye konuştu. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

ETİKETLER
Edirne Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Pazar alanındaki aracı paletlerle sürüklediler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Gazze Şeridi'ne dün insani yardım taşıyan 150 tır girdi
12:34
Ardahan-Artvin yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
12:27
AB'den İsrail'e tepki: Bu, meşru müdafaa değildir
12:26
Filistinli akademisyen, eşi ve çocuklarına İstanbul'da kavuştu
12:23
İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldı
12:30
18 ilde terör operasyonu: 98 gözaltı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu
Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ