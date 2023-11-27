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Türkiye
AA 27.11.2023 11:21

Burdur'da avlanmak için yaylaya çıkan kişi kayboldu

Burdur'un Karamanlı ilçesinde avlanmak için gittiği yaylada kaybolan kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Burdur'da avlanmak için yaylaya çıkan kişi kayboldu
[Fotograf: AA]

Antalya'dan Burdur'a gelen 2 kişi, avlanmak için Karamanlı ilçesinin Eşeler yaylasına gitti.

Avcılardan birinin kaybolması üzerine bölgeye Jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri sevk edildi.

Harımlı mevkisinde kaybolduğu öğrenilen 48 yaşındaki Ramazan Ç'nin bulunması için bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Burdur, Isparta ve Denizli AFAD arama kurtarma ekibinin yer aldığı çalışmalarda, termal kamera ve iz takip köpekleri de kullanılıyor.

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