Burdur'da avlanmak için yaylaya çıkan kişi kayboldu

Antalya'dan Burdur'a gelen 2 kişi, avlanmak için Karamanlı ilçesinin Eşeler yaylasına gitti.

Avcılardan birinin kaybolması üzerine bölgeye Jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri sevk edildi.

Harımlı mevkisinde kaybolduğu öğrenilen 48 yaşındaki Ramazan Ç'nin bulunması için bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Burdur, Isparta ve Denizli AFAD arama kurtarma ekibinin yer aldığı çalışmalarda, termal kamera ve iz takip köpekleri de kullanılıyor.