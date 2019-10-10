Türkiye

İstanbul'da 5 ton metil alkol ele geçirildi

10 Ekim 2019 Perşembe 10:18 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 10:51

İstanbul Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 5 ton metil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.