Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 09:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da 5 katlı binada yangın
[Fotograf: İHA]
Ümraniye'de bir apartmanın dördüncü katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında, 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, Ümraniye İstiklal Mahallesi Şair Nesimi Sokak üzerinde bulunan bir binanın dördüncü katında çıktı.
Dairedeki dumanı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın sebebiyle dairede hasar oluştu.
Bina sakinleri sokağa döküldü
Sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu apartman boşluğunda duman oluştu. Seslere uyanan bina sakinleri ise panik ile sokağa döküldü.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonucu vatandaşlar evlerine döndü.
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