TEM Otoyolu Gebze geçişi İstanbul istikameti Kirazpınar mevkiinde bir sürücü, henüz bilinmeyen bir sebeple otomobilini, otoyolun orta şeridine bırakıp gitti.

Seyir halindeki D.A. idaresindeki servis minibüsü ise terk edilmiş otomobile arkadan çarptı.

[Fotoğraf: İHA]

4 kişi yaralandı

Kazanın şiddetiyle servisin sürücüsü D.A. ile yolcu olarak bulunan U.K., Y.A. ve M.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.