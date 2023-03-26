Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 13,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden sonra yapılan taramada bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.