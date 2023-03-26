Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 03:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
Hakkari'de saat 01.20'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 13,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden sonra yapılan taramada bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.
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