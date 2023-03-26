Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışın, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

[Fotoğraf: Meteoroloji]

4 il için 'sarı uyarı'

Bugün Bingöl, Muş ve Erzincan'da kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Tunceli'de çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların 1800-1900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.

Açıklamada, kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.