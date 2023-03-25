İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 17 ile 23 Mart tarihleri arasında 1039'u Afganistan, 57'si Pakistan, 1431'i de diğer uyruklardan 2 bin 527 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 598'i Afganistan, 38'i Pakistan ve 1382'si diğer uyruklardan toplam 2 bin 18 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 23 Mart'a kadar ise 7 bin 796'sı Afganistan, 1406'sı Pakistan ve 15 bin 85'i diğer uyruklardan olmak üzere 24 bin 287 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Söz konusu tarihler arasında ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 6 bin 720 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 23 Mart'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 54 bin 203 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde, 4 bin 288'i Afganistan, 2 bin 2'si Pakistan ve 9 bin 673'ü diğer uyruklardan olmak üzere 15 bin 963 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1231 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.