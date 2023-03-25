Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Zey Caddesi 2325 Sokak'ta Hacı Şerif Camisi yakınındaki 3 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bölgeye, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Adıyaman’da aşırı yağış sonrası depremde ağır hasar alan bina çöktü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yıkılan binanın enkazı altında kalan olup olmadığı araştırılıyor.https://t.co/WVx4aBX4NL pic.twitter.com/p1c6jUlEVJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 25, 2023

Arama kurtarma çalışması başlatıldı

Depremlerde ağır hasarlı olan söz konusu binanın enkazında birinin olması ihtimaline karşın ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere, haber verilmesi üzerine ekiplerin hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettiğini söyledi.

"Hasarlı binalardan uzak durmak gerekiyor"

Bir can kaybı bilgisi gelmediği bilgisini veren Kılınç, "Artçı depremler devam ediyor. Bu nedenle ağır hasarlı binalardan uzak durmak gerekiyor. Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmalarından yüzde 50-60'lara geldik" dedi.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise çöken 3 katkı binanın ağır hasarlı olarak tespit edildiğini ve daha önce tahliyesinin yapıldığını ifade etti.

Söz konusu binanın çevresinde gerekli önlemlerin alınmış olduğunu da vurgulayan Aydın, "Çok şükür çöken binada canlı olmadığını biliyoruz" ifadelerini kulandı.

Aydın, acil yıkılması gereken binaları yıkıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Arama kurtarma çalışması yapan ekipler, enkazda kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine bölgeden ayrıldı.