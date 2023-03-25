Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutköy'de bir kamyonet alev alev yandı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeyken alev alan temizlik malzemesi yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.
TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde Silivri yönüne giden M.B'nin kullandığı kamyonette yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, temizlik malzemesi yüklü araçtaki yangını söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
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