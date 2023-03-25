Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Kütahya'da minibüsün süt tankerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Serkan Ersöz'ün kullandığı ticari minibüs, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 13. kilometresinde Ömer Kendigelen yönetimindeki süt tankerine arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan 19 yaşındaki Murat Apatürk hayatını kaybetti.
Yaralanan minibüs sürücüsü Ersöz, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Süt tankerinin sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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