Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli-Erzincan kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı
[Temsili Fotoğraf: AA]
Yoğun kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolunun tırların geçişine kapatıldığı duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu ifade edildi.
Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçesi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tır trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Tunceli Erzincan Kar Yağışı
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