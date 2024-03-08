İstanbul'da 4,6 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu imalatçısının yakalandığını açıkladı.
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi, zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:
"Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen Narkoçelik-5 operasyonlarında 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kilogram metamfetamin, 146 kilogram sıvı metamfetamin, 38 kilogram reçine halde metamfetamin ve 165 kilogram aseton ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."
Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen “NARKOÇELİK-5” operasyonlarında:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 8, 2024
4️⃣ Ton 6️⃣0️⃣4️⃣ Kg Metamfetamin ele geçirildi❗️
Operasyonlarda 4️⃣’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8️⃣ uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı❗️
Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/Kq0JRBy0t3