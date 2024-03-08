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Türkiye
AA 08.03.2024 10:03

Mahzen-3 operasyonunda yakalanan 52 şüpheli adliyede

Osmaniye'de iki organize suç örgütüne düzenlenen Mahzen-3 operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheliden 52'si adliyeye sevk edildi.

Mahzen-3 operasyonunda yakalanan 52 şüpheli adliyede

Osmaniye'de 4 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın da arasında olduğu 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Aralarında kadınların da bulunduğu 52 şüpheli ise emniyetteki işlemleri sonrası geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-3" operasyonlarında Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın elebaşı olduğu iki organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "yaralama", "iş yeri ve ikamet kurşunlama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "görevli memura mukavemet", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarını işlediklerini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda 6️1 ruhsatsız tabanca, 3️2 tüfek, 1️,5 kilogram uyuşturucu, çok sayıda mermi ve paraya da el konulduğunu belirtmişti.

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