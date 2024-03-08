1 saat polisten kaçtı, yakalanınca "Devlete saygımız sonsuz" dedi

Olay gece yarısı şehir merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtarı dikkate almayan sürücü hızla olay yerinden kaçarken polis ekipleri de şüphelinin peşine düştü.

Bir saat süren kovalamaca sonrası sürücü izini kaybettirdi. Bu sırada şüpheli bir sokakta durup aracın ön ve arka plakalarını söktü. Polis ekibinin durumu merkeze bildirmesi üzerine ekipler aracın kaybolduğu bölgeyi abluka altına aldı.

Bir süre sonra aynı aracı plakasız olarak seyrederken gören polis ekipleri, sürücüye tekrar 'dur' ihtarında bulundu. Şüphelinin ihtara uymaması üzerine yeniden kovalamaca başladı.

Aşırı hız yaparak hem kendi canını hem de araç sürücülerinin canını hiçe sayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyonete çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Oğuz G. (24) ve yanında yolcu olarak bulunan Muhammet Ö. (22) ile eşi Hediye Ö. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince ters kelepçe yapılan sürücü ve arkadaşı gözaltına alınırken yapılan alkol kontrolünde sürücünün ehliyetsiz ve 1.11 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sessizliğini hiç bozmayan alkollü sürücünün arkadaşı Muhammet Ö. hem polis memurlarına hem de basın mensuplarına tepki gösterdi. 1 saat boyunca polis ekiplerinden kaçan Muhammet Ö, "Devlete saygımız sonsuz", "Ben terörist miyim?" diyerek de kendini savunmaya çalıştı.

Araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 250 TL, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL olmak üzere toplam 8 bin 689 TL para cezası kesilirken araç ruhsat sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 5 bin 679 TL cezai işlem uygulandı. Araç ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.