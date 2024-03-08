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Türkiye
TRT Haber 08.03.2024 08:37

Gümrük kapılarında 112,5 milyon liralık kaçakçılık engellendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince üç farklı noktada gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 112,5 milyon lira değerinde kaçakçılığın önüne geçildi.

Gümrük kapılarında 112,5 milyon liralık kaçakçılık engellendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince üç farklı noktada kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, Mersin Limanı’nda piyasa değeri yaklaşık 75 milyon lira olan muhtelif türde ticari eşya, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yaklaşık 22 kilogram kokain, Habur Gümrük Kapısı’nda ekmek arasına gizlemiş 1 kilo altın ele geçirildi.

Toplamda yaklaşık 112,5 milyon lira değerinde kaçakçılığın önüne geçilmiş oldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gümrük Muhafaza birimlerince toplum sağlığını ve ülke ekonomisini tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyetle mücadele, 7 gün 24 saat hız kesmeden sürdürülmektedir" denildi.

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Kaçakçılık Ticaret Bakanlığı
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