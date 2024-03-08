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Türkiye
AA 08.03.2024 07:50

İstanbul'da asayiş uygulamasında 503 şüpheli yakalandı

İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 503'ü yakalandı.

İstanbul'da asayiş uygulamasında 503 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzur İstanbul" adıyla trafikte ve umuma açık yerlerde 2 aşamalı denetim yapıldı.

Denetimin 20.00 ila 22.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada yapılan birinci aşamasına 1754 personel katıldı. polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot da uygulamada görevlilere eşlik etti.

İkinci aşamada ise 1679 personel, 22.00 ila 23.59 saatlerinde umuma açık yerleri denetledi.

Denetimlerde 257 bin 917 kişinin genel bilgi taraması yapılırken farklı suçlardan aranan 727 şüpheli ile yoklama kaçağı 307 kişiden 503'ü yakalandı.

Aramalarda 52 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 219 fişek, 3 kilo 461 gram uyuşturucu madde, 300 uyuşturucu hap, uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 89 bin 120 lira, 635 avro ve 15 dolar ele geçirildi.

Halka açık 564 yerde yapılan denetlemelerde 2 iş yerine ve 5 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 34 bin 489 araç ve 2 bin 299 motosiklet kontrol edildi. İşlem yapılan 1854 araç ve motosiklet ile 86 sürücü hakkında işlem yapıldı, 3 araç trafikten men edildi.

Sürücülere 846 bin 769 lira trafik cezası kesildi.

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