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Türkiye
AA 24.09.2024 23:51

İstanbul’da 3 ilçede helikopter destekli denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy'de helikopter destekli asayiş denetimi yaptı. 40 noktada yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul’da 3 ilçede helikopter destekli denetim
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler çok sayıda noktada gün boyunca asayiş denetimlerinde bulundu.

Suçun ve asayiş olaylarının önlenmesini ve kamu düzeninin sağlanmasını amaçlayan uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Geniş çaplı yürütülen uygulamada, Yunus ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de görev aldı.

İstanbul’da 3 ilçede helikopter destekli denetim

Çok sayıda noktada uygulama yapan ekiplerce, şüpheli araç ve motosikletler kontrol edildi.

Denetimlerde sürücüler ile çevredeki diğer kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemi yapıldı.

Gece saatlerinde de devam edecek asayiş uygulamasının düzenli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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