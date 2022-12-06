Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 3 bin 200 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]
İstanbul'da iki hafta içinde yakalanan 3 bin 200 düzensiz göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik 21 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında çalışma yürüttü.
Düzensiz göçmenlerin tespiti ve gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında farklı uyruklarda 3 bin 200 kişi yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İstanbul
Son Haberler
- 12:12
- 12:11
- 12:10
- 12:05
- 11:56
Sıradaki Haber
"Hasarlı" çıkan araca ilişkin davada "arabuluculuk" kriteri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz