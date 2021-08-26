Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 1 ton midye ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sarıyer’de kaçak midyecilere yönelik yapılan denetimde yaklaşık 1 ton midye ele geçirildi, bir ruhsatlı tekneye ve üç kişiye toplam 11 bin 885 lira cezai işlem uygulandı.
Denetimler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşti.
23 personelin katıldığı denetimlerde, 1 ruhsatlı tekne ve 3 kişiye yaklaşık 12 bin lira ceza kesildi. Bazı kompresör ve ekipmanlara da el konuldu.
El konulan 1 ton ağırlığındaki 64 çuval midye canlı oldukları için doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı.
Etiketler: Kaçak Avcılık İstanbul
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