Denetimler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşti.

23 personelin katıldığı denetimlerde, 1 ruhsatlı tekne ve 3 kişiye yaklaşık 12 bin lira ceza kesildi. Bazı kompresör ve ekipmanlara da el konuldu.

El konulan 1 ton ağırlığındaki 64 çuval midye canlı oldukları için doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı.

