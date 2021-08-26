Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 23:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hızla yaklaşan treni görmedi, canını zor kurtardı
Amasya'da bir otomobil sürücüsü, ikaz ışıklarına rağmen hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek istedi. Hızla yaklaşan treni son anda fark eden sürücü canını zor kurtardı.
Amasya’da hemzemin geçitte meydana gelen kazada dikkatsiz sürücü demir yollarından gelen yük treninin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Amasya’nın Kızılca-Kayabaşı istasyonları arasında hemzemin geçitte yük trenin geçmesini beklemeyen ve ikaz tabelalarına dikkat etmeyen otomobil sürücüsü canını zor kurtardı, aracı metrelerce sürüklendi.
Etiketler: Trafik Kazası Amasya
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