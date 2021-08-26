Kürtün ilçesinin Aşağıkaradere köyünde yaşayan Hasan Karakuş ve yakınları, köyün Zabuk mevkisinde doğada kendiliğinden yetişen mantar topladı.

Mantarları pişirip tükettikten bir süre sonra sağlık sorunları yaşayan Hasan, Hasan, Hacer, Hüseyin ve Fatma Karakuş, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kişilerden Hacer ve Fatma Karakuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.