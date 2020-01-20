Şu anda Türkiye genelinde en yüksek sıcaklık 7,7 derece ile Antalya’da. En düşük sıcaklık ise -12,2 derece ile Ardahan’da gözleniyor.

Ankara’da hava parçalı bulutlu ve -3,7 derece, İstanbul ise hafif yağmurlu ve 5,2 derece. Türkiye genelinde ve diğer illerdeki hava durumlarını illere tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Ankara -3,7 derece

İstanbul 5,2 derece

İzmir 4,3 derece

İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan verilere göre 23-24 Ocak’ta İstanbul’da karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor. Verilere göre 23 Ocak’ta İstanbul’da sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. En yüksek sıcaklığın ise 5 derece olması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden açıklama

Valilikten yapılan açıklamada "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün (20 Ocak) ve yarın (21 Ocak) etkili olacak yağışlı havanın yerini Perşembe (23 Ocak) günü karla karışık yağmura bırakması bekleniyor." denildi.

Valilik ayrıca İstanbul’da hafta başında yağmurlu bir havanın beklendiğini; havanın Çarşamba günü parçalı bulutlu, Perşembe ve Cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Açıklamanın devamında "İstanbul'da havanın bugün (20 Ocak Pazartesi) en düşük 4, en yüksek 7; 21 Ocak Salı günü en düşük 3, en yüksek 5 derece; 22 Ocak Çarşamba günü en düşük 0, en yüksek 7 derece; 23 Ocak Perşembe günü ise en düşük 2 derece, en yüksek 5 derece; 24 Ocak Cuma günü en düşük, 1 en yüksek 5 derece olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi

İşte Türkiye genel beş günlük hava tahmini;

20 Ocak Pazartesi

21 Ocak Salı

22 Ocak Çarşamba

23 Ocak Perşembe

24 Ocak Cuma

Kaynak: TRT Haber

