İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı 2 operasyon düzenlendiğini belirtti.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlar kapsamında Bylock yazışma içeriklerinde adları geçen 9 kişinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, yakalananlar arasında ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü H.K'nin, bir avukatın ve aktif görevdeki 5 polisin bulunduğunu kaydetti.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, açıklamasında "Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.