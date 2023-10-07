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Türkiye
AA 07.10.2023 05:17

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi

Bakırköy’de dorsesi üst geçide çarpan tırın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi
[Fotograf: İHA]

Cemil K. idaresindeki tır, Ataköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’ndeki bir üst geçidin altından geçerken dorsesi buraya çarptı.

Kaza sırasında duramayan tır ile üst geçide çarpan dorse birbirinden ayrılarak devrildi.

Olayda sürücü Cemil K. ile yanındaki Rustam A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Devrilen tır ve dorse ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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