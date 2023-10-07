Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi

Cemil K. idaresindeki tır, Ataköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’ndeki bir üst geçidin altından geçerken dorsesi buraya çarptı.

Kaza sırasında duramayan tır ile üst geçide çarpan dorse birbirinden ayrılarak devrildi.

Olayda sürücü Cemil K. ile yanındaki Rustam A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Devrilen tır ve dorse ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.