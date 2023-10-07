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Türkiye
AA 07.10.2023 03:21

Öğrencilere spor malzemesi almak şartıyla yargılanmaktan kurtuldu

Bayburt'ta trafik kazasında bir kadının yaralanmasına neden olan sürücü, köy okullarına spor malzemesi bağışlaması şartıyla yargılanmaktan kurtuldu.

Öğrencilere spor malzemesi almak şartıyla yargılanmaktan kurtuldu
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Dikmetaş köyünde geçen ay meydana gelen trafik kazazında, R.K'nin kullandığı otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Otomobilde yolcu olarak bulanan ve kazada yaralanan Ş.Ö, kazanın oluşumunda asli kusurlu olan sürücü R.K'den şikayetçi oldu.

Şikayeti inceleyen Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, olayın davaya dönüşmemesi için taraflarla görüşerek uzlaşmaya davet etti.

Uzlaştırmacı ile yapılan görüşmelerde, taraflar edimli uzlaşmayı kabul edeceğini iletti. Bunun üzerine Ş.Ö, R.K'nin kentteki köy okullarına spor malzemesi bağışlamasını istedi.

Öğrencilere spor malzemesi almak şartıyla yargılanmaktan kurtuldu

Teklifi kabul eden R.K'nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen merkeze bağlı Mutlu ile Kırkpınar köylerindeki ilkokullara spor malzemelerini alması üzerine dosya kapandı.

Spor malzemeleri İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile uzlaştırma görevlisi Ümit Çalışkan tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Ümit Çalışkan, gazetecilere, müştekinin 6 bin lira bağışta bulunduğunu belirterek, "Biz de malzemeleri temin edip İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile görüştük. Mutlu ve Kırkpınar köyünde bu malzemelerin dağıtımını yaptık. Futbol topu, badminton takımı gibi spor malzemelerini çocuklara vererek mutluluklarına ortak olduk. İnşallah bundan sonraki dosyalarda da bu şekilde edimlerle hem olayları tatlıya bağlayacağız hem de çocuklarımızı sevindireceğiz." diye konuştu.

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Bayburt Trafik Kazası
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