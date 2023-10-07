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Türkiye
AA 07.10.2023 02:36

İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı

Romanya'dan Cebelitarık'a giderken İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "DIADEMA" isimli 183 metre boyundaki petrol yüklü tanker, Romanya'dan Cebelitarık'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın Poyrazköy mevkiinde makine arızası verdi.

Kurumun İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan, Kurtarma-10 ve 12 römorkörleri refakatinde kurtarılan petrol yüklü tanker Ahırkapı’ya demirletildi.

Olay nedeniyle çift yönlü olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 02.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldı.

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