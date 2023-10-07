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Türkiye
AA 07.10.2023 00:31

Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile iki göçmen kaçakçısı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 11 kişiden 9'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile iki göçmen kaçakçısı tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Sahil Güvenlik ekiplerince Bozukkale açıklarında ABD bayraklı motor yatla deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan zanlılar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak geçişi organize eden 2 göçmen kaçakçısı da tutuklandı.

Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozukkale açıklarında deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken FETÖ üyesi olma suçundan haklarında açılan davalar devam eden 11 şüpheli ile 2 göçmen kaçakçısını 4 Ekim'de operasyonla yakalamıştı.

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