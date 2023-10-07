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Türkiye
İHA 07.10.2023 07:35

Çöpleri yakmak isterken 2 hektarlık alan küle döndü

Gümüşhane'de ormanlık alanda çöpleri temizlemek isteyen bir kişinin yaktığı ateş sonucunda yangın çıktı.

Çöpleri yakmak isterken 2 hektarlık alan küle döndü
[Fotograf: İHA]

Gümüşhane’de geçtiğimiz Cuma günü Canca Mahallesi, Limon Deresi ve tarihi Canca Kalesi arasında bulunan bölgede yangın çıktı.

Otların kuru olması ve rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın kontrolden çıkarak Canca Kalesine kadar olan yamacı kapladı.

Çöpleri yakmak isterken 2 hektarlık alan küle döndü

Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında 2 hektarlık otluk ve çalılık alan küle döndü.

Çevreyi temizlemek istedi

Yangının ardından Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından bölgedeki kameraların detaylı incelemesinin ardından yangının başlangıç noktasına yakın bölgede bir şüpheli tespit edildi.

Çöpleri yakmak isterken 2 hektarlık alan küle döndü

Yapılan çalışma neticesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. isimli şahıs polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan O.K. öğle saatlerinde olay yerinde olduğunu, çevrede çok fazla çöp bulunduğunu ve bu çöpleri temizlemek için bir ateş yaktığını daha sonra bölgeden ayrıldığını söyledi.

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